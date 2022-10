Duo wil grote garageverkoop organiseren in heel Lichtervelde: “Zo hoeft niemand met spulletjes te sleuren”

“Bij de laatste twee rommelmarkten in onze gemeente was het helaas ontzettend slecht weer. Dat vonden we erg jammer, dus kwamen we op het idee om voor heel Lichtervelde een garageverkoop te organiseren. Iedereen kan daarbij gewoon thuis tweedehands spulletjes aanbieden en niemand hoeft met spullen te sleuren. Vele jaren terug is ooit iets gelijkaardigs georganiseerd, dus spreken we van de tweede editie”, aldus het duo. Bedoeling is om in de loop van november flyers te verspreiden met daarop alle deelnemende adressen. Als toemaatje zal er ook een spaarkaartactie lopen tijdens de garageverkoop. Wie minstens zes adresjes bezoekt maakt kans op een waardebon. Inschrijven kan gratis tot en met 2 november via evelien_bonte@hotmail.com of 0478/34.99.98. Meer info hier.