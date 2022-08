“Duizend euro korting op energiefactuur als hoofdprijs”: wielertoeristenclub speelt met nieuw dartstornooi in op hoge energieprijzen

LichterveldeDuizend euro korting op je energiefactuur. Het is zomaar even de eerste prijs bij een nieuw dartstornooi. Een idee van wielertoeristenclub De Pedaleurs uit Lichtervelde. “Iedereen is bezig met de hoge energieprijzen. Ook tijdens het fietsen praten we er vaak over.”

WTC De Pedaleurs ontstond zes jaar geleden onder impuls van enkele vrienden. Sinds corona verdubbelde het aantal leden tot een twintigtal. “Eigenlijk zijn we één grote groep vrienden”, zegt Matthijs Missine van het bestuur. “Dat maakt het ook zo mooi. Telkens sluiten vrienden van vrienden zich aan bij onze ritten. Nadien gaan we dan in ons stamcafé De Gouden Appel iets drinken en de sfeer zit altijd goed. Dankzij onze sponsors beschikken we ook over eigen outfits en kunnen we op het einde van het seizoen een gezamenlijk uitstapje maken. Daar zijn we dankbaar voor en dit keer willen we zelf wat geld in het laatje brengen.”

Zelf geen fervente darters

“Niet dat we zelf fervente spelers zijn, maar darten is razend populair, dus besloten we een dartstornooi op poten te zetten”, gaat collega-bestuurslid Wim Vandendriessche verder (hij runde tot eind 2020 Actief Computers en is tegenwoordig zaakvoerder van Mijn Verhuis - red.). “De energiekost is een onderwerp waar er vaak over gepraat wordt tijdens onze ritten. Met Energie.be is er een relatief nieuwe speler op de energiemarkt, dus ik besloot mijn stoute schoenen aan te trekken en vroeg hen of ze ons tornooi wilden steunen. Niet met een geldprijs, maar met duizend euro gratis energie. Iets dat kan tellen in deze tijden.” Om van de korting te kunnen genieten moeten winnaars die bij een leverancier zitten - al dan niet tijdelijk - overstappen, maar aangezien de hoofdprijs geen vervaldatum heeft is dat volgens Wim geen beletsel.

Volzet op een week tijd

De opmerkelijke hoofdprijs, die verdeeld zal worden over het winnende duo en aangevuld wordt met 500 euro naturaprijzen, miste z’n effect niet. “We hadden de limiet op 32 teams van twee gezet”, zegt Pol Meire. “Op een week tijd waren alle plaatsen volzet, nog zonder dat we reclame maakten op sociale media. Maar ook supporters of mensen die minder van darts houden zijn zeker welkom, want we willen er op 3 september echt een feest van te maken in OC De Schouw. Het wordt veel meer dan louter darten. Zo zorgen we niet alleen voor een bar, maar ook voor een springkasteel voor de kinderen, kindergrime en een airhockey- en voetbaltafel. Het tornooi gaat van start om 13 uur, de finale zal rond 21 uur gespeeld worden. Tussendoor is er een uurtje pauze, waarbij iedereen kan genieten van een bord spaghetti van den Appel. Misschien wordt dit tornooi zelfs het begin van een nieuwe jaarlijkse traditie.”

Meer info op www.depedaleurs.be. Een bordje spaghetti reserveren kan via dezelfde website. In samenwerking met Energie.be werd ook een blog op poten gezet. Die is te vinden via https://mijnverhuis.com/darts

