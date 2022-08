Droogte verandert Lichtervelds voetbalplein in stofbak: “Overgangsfase in afwachting van kunstgras”

“De laatste weken is er niet meer gesproeid”, weet voorzitter Johan Vandenbussche. “Ons A-terrein proberen we wat te sparen, terwijl het C-veld ook in iets betere staat is, maar het B-terrein is er inderdaad bijzonder slecht aan toe. Wat regen zou heel erg welkom zijn. Als die regen uitblijft, hopen we dat de gemeentelijke diensten deze week eens kunnen komen sproeien. Spelen op zo’n veld is uiteraard niet erg aangenaam, terwijl het risico op kwetsuren ook toeneemt. Maar voorlopig is het veld wel nog beschikbaar voor trainingen.”

Uitkijken naar kunstgras

Er is een reden waarom dat veld er zo slecht aan toe is. Eerder dit jaar besloot het gemeentebestuur dat de club in 2023 kunstgras zou krijgen, waarop KFCL wat tijd nodig had om na te denken over wat ze met het B-veld zouden gaan doen. “Daar vergde wat vergaderwerk, waardoor we spijtig genoeg eigenlijk te laat waren om het veld opnieuw in te zaaien. Hoe sneller we het kunstgras hebben, hoe liever, maar wellicht gaan we het nog een seizoen met dit veld moeten doen. Het wordt even door de zure appel heen bijten, maar we hebben mooie vooruitzichten. Dit is een overgangsfase.”