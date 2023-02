Drie doden bij zwaar ongeval in Lichtervelde: Poolse inzittenden uit voertuig geslingerd na klap tegen boom

Spechten spotten in het bos: op wandel langs groen en kastelen in het Wijnendale­bos en provinci­aal domein d’Aertrycke

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van spechten spotten. In Torhout kan je op zoek gaan naar de vogels tijdens een wandeling door het Wijnendalebos en provinciaal domein d’Aertrycke.