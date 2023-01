Drie bestelwagens, waarvan twee van hetzelfde bedrijf, betrokken bij kop-staart aanrijding

Roeselare REPORTAGE. Stichter Geert keert na 20 jaar, en net voor het legenda­risch café sluit, nog één keer terug naar De Verlichte Geest: “Om binnen te raken moest je over een stapel rugzakken klauteren”

Minder dan een maand heeft De Verlichte Geest nog vooraleer de iconische rock- en metalkroeg na bijna 30 jaar de deuren moet sluiten langs de Roeselaarse Middenstraat. Wij wisten founding father Geert Hiroux, die het café in 1995 opende en in 2003 overliet, nog één keer te strikken voor een babbel aan de toog. Dat het ophalen van herinneringen naar meer smaakt voor Geert, ontdek je hier. Want in primeur verklapte hij ons een bijzonder leuk nieuwtje voor iedereen die De Verlichte Geest in het hart draagt.

