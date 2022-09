Drankenhandel Bevernagie belevert horeca voortaan vanuit Torhout

Lichtervelde/Torhout/RoeselareDrankenhandel All Drinks Bevernagie uit Lichtervelde, die bijna twee jaar geleden ook een vestiging opende in Roeselare, breidt uit richting Torhout. De belevering voor de horeca zal voortaan gebeuren vanuit de vroegere gebouwen van meubelfabriek Verschaeve in de Kwaplasstraat.

“Door de groei van de laatste jaren was ons huidig magazijn in Lichtervelde te klein geworden”, legt Dominique Bevernagie uit. “In eerste instantie dachten we erover na om het bestaande magazijn, dat 2.000 vierkante mater groot is, uit te breiden maar dat bleek niet evident. Dus gingen we op zoek naar een nieuwe locatie. Zo kwamen we in de Kwaplasstraat in buurgemeente Torhout terecht.”

Geloof in de toekomst

Aan ruimte is er daar geen gebrek, want de voormalige meubelfabriek heeft een oppervlakte van 6.000 vierkante meter. “De verhuis is ondertussen achter de rug. De gangen zijn veel breder dan in Lichtervelde en alles is een pak overzichtelijker. Anderzijds is er dankzij de verhuis ook in Lichtervelde veel ruimte vrijgekomen. We investeren verder in de toekomst en zijn ervan overtuigd dat na de huidige economische crisis de horeca opnieuw zal floreren.”

Volledig scherm Aan ruimte is er in het nieuwe magazijn van drankenhandel Bevernagie in Torhout geen gebrek © RV/Bevernagie

De vestiging in Torhout is voor alle duidelijkheid niet gericht op particuliere verkoop, maar zal louter als uitvalsbasis gebruikt worden om horecazaken te beleveren. De bestaande winkels in Roeselare en Lichtervelde blijven bestaan. Dominique geeft nog mee dat er door de uitbreiding gezocht wordt naar een nieuwe orderpicker. Geïnteresseerden kunnen terecht op magazijn@bevernagie.be.

Volledig scherm Aan ruimte is er in het nieuwe magazijn van drankenhandel Bevernagie in Torhout geen gebrek © RV/Bevernagie

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.