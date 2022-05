Discotheekgangers botsen op terugweg aan verkeerslichten in Lichtervelde

Lichtervelde Els zoekt overnemers voor Brasserie De Voerman: “Uit liefde voor de zaak en met het oog op de toekomst van De Voerman”

Brasserie De Voerman is over te nemen. Els Farrazijn (57), die sinds 2004 de populaire pleisterplaats aan de oprittencomplex van de E403 in Lichtervelde runt, wil graag jongere mensen de kans geven om het verhaal van De Voerman verder te zetten. “Een afscheid is het zeker niet”, benadrukt ze. “Maar corona deed me beseffen dat je ook aan de toekomst moet denken. Ik zoek jonge mensen met nieuwe ideeën aan wie ik met een gerust hart de fakkel kan overdragen.”

25 mei