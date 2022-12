De Keizer wint driejaarlijkse Cultuurprijs

Roeselare Andere kerstmarkt zet goede doelen in de kijker

Parochie zonder Grenzen organiseert op de Godelieveparochie ‘Goesting in Kerst - die andere kerstmarkt’. Op 11 december palmen de organisatoren zaal Driehove in de Honzebroekstraat 12 in met uitsluitend standen en verkoop ten voordele van het goede doel. Naast de trouwe aanwezigen zijn dit jaar De Vleugels uit Klerken en de Roeselaarse armoedevereniging T’Hope voor het eerst aanwezig. Iedereen is gratis welkom van 11.30 tot 17 uur.

