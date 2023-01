Davidsfonds start werkjaar met ode aan Jacques Brel

Ardooie Urban Run & Walk brengt lichtpunt­jes tegen kanker: “Dierbaren herdenken of steunen”

De Ardooise Urban Run & Walk is op zaterdag 4 februari aan de vijfde editie toe. Het event, dat in 2017 opgestart werd als eerbetoon aan de overleden juf Lucrèce Verhelle, groeide de voorbije jaren uit tot een waar succesverhaal met in 2021 niet minder dan 2.350 deelnemers. Met de jubileumeditie wil Team Lucrèce straks echt knallen en tegelijkertijd een steun zijn voor al wie vecht tegen kanker of iemand verloor aan de ziekte met het nieuwe initiatief ‘lichtpuntjes tegen kanker’.

16 januari