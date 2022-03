Davidsfonds haalt Jan Verheyen naar OC De Schouw

De regisseur zoekt met zijn voordracht ‘Het Mirakel van de Vlaamse Film’ een verklaring voor de opmerkelijke sterke groei van de Vlaamse films in het laatste decennium, maar nuanceert ook de zaken. Oorspronkelijk had Verheyen eigenlijk in oktober vorig jaar naar Lichtervelde moeten komen, maar de lezing werd toen afgelast doordat de regisseur een positieve coronatest aflegde. Om dezelfde reden miste hij de dag nadien ook de premiere van zijn eigen film Red Sandra in Cultuurhuis De Keizer.