Dansschool 5678 pikt de draad weer op met uitverkochte show

Koolskamp Femma Koolskamp gooit de handdoek, maar steunt eerst nog Chiro Edelweiss en Sint-Maartens­huis met centen uit de kas

Het doek is definitief gevallen over Femma Koolskamp. Na vele goede jaren van groei en bloei was het ledenaantal het laatste jaar jammer genoeg geslonken tot amper 38 vrouwen. Volgens het voormalig bestuur was corona hierbij alvast een bepalende factor. Bj het opdoeken van de vereniging was er nog een mooi bedrag in kas over. Het voormalige bestuur wou dit terug laten vloeien naar de gemeenschap. Ze kozen er in eerste instantie voor om alle leden haar laatste jaarbijdrage terug te betalen. Dit omdat er door corona toch geen activiteiten hadden plaatsgevonden. Ook werden diezelfde leden getrakteerd op een afscheidsetentje en kregen alleen een mooie geschenkbon.

