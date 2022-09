Chauffeur let niet op maximumhoogte aan tunnel onder spoorweg: laadruimte opengereten

Roeselare Vogelruil­beurs Aviornis straks aan 35ste editie toe

De West-Vlaamse afdeling van vogelliefhebbersvereniging Aviornis organiseert op zondag 18 september de35ste editie van hun jaarlijkse vogelruilbeurs. Meer dan 1.500 vogels worden verwacht in de hal van het praktijkcentrum voor land- en tuinbouw in de Zuidstraat 25 in Roeselare.

11:57