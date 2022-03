Burgerplatformen voeren druk op met mail- en brievencampagne

Lichtervelde Gemeente­lijk infomagazi­ne zit in nieuw jasje

Het infomagazine van de gemeente zit in een compleet nieuw jasje. Op de cover van ‘Lichtervelde Leeft’, zoals het blad voortaan heet, prijkt voortaan altijd een inwoner. “Geen toeval, want meer dan ooit staan mensen centraal in het magazine”, zegt schepen van communicatie Els Kindt (CD&V).

28 maart