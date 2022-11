Burgerplatform Leefbaar E403 trekt naar rechtbank na nieuw Ventilus-rapport: “Ze gaan zich nog serieus verslikken”

Rumbeke Vzw Onze Kinderen organi­seert infomomen­ten voor potentiële vrijwilli­gers

Vzw Onze Kinderen, actief in de bijzondere jeugdzorg, is op zoek naar vrijwilligers. Heb je wat tijd over en vind je het leuk om crea, hout, fiets of andere ateliers te (helpen) geven, kinderen en jongeren naar hun hobby of een andere afspraak te brengen, begeleiders te helpen in de leefgroep of te helpen op het secretariaat? De vzw organiseert twee infomomenten. Dit op dinsdag 15 november van 17 tot 20 uur en op zondag 20 november van 14.30 tot 17 uur langs de Hoogstraat 98, Binnenhof 2 in Rumbeke.

