Burgerplatform Leefbaar E403 reageert op nieuw Ventilus-rapport: “We trekken eerstdaags naar de rechtbank”

Kortemark Goudsmid Haïke (27) krijgt Uni­zo-la­bel voor haar bijzondere juwelen: “Mijn geluksmo­ment? De fonkel in de ogen van de klant”

In het kleine Edewalle bij Kortemark doet goudsmid Haïke Vandecasteele haar eigen ding in haar atelier ‘Dichter’. “Ik breng juwelen dichter bij de mensen door ze volledig op maat te maken”, zegt ze enthousiast. Voor haar inzet krijgt ze van Unizo het label Handmade in Belgium. En te bedenken dat Haïke eigenlijk... psycholoog van opleiding is. “Die kennis komt me nu goed van pas.”

4 november