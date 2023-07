Buien met regen, maar soms ook zon in Lichtervelde vandaag

Boom vat vuur tijdens scheren van een haag

In de Laagstraat in Ardooie vatte zondagvoormiddag omstreeks 11.30 uur een boom achteraan een woning vuur. De bewoner was bezig met het snoeien van de haag. Vermoedelijk is ergens een kortsluiting ontstaan en sprong de vonk over op de boom. De bewoner kon samen met zijn zoon het vuur onder controle krijgen. De toegesnelde brandweer kon het vuur uiteindelijk ook doven. De schade bleef beperkt tot de boom, de woning bleef gevrijwaard.