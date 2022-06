BS ‘t Vlot zwaait juf Daisy en Patricia uit

Patricia werkte sinds 22 januari 2000 bij ‘t Vlot, waar ze altijd deel uitmaakte van het dienstpersoneel. Ze stond er in voor het onderhoud en hield een oogje in het zeil op de speelplaats als toezichtster. De carrière van Daisy Vyvey is nog indrukwekkender. Liefst 41 jaar stond ze voor de klas in Lichtervelde. Ze maakte drie directeurs mee. “Ik startte in Vlamertinge en Izegem en het jaar erop kwam ik hier in Lichtervelde terecht, in de toenmalige meisjesschool. Dat was nog onder het strenge regime van zuster Myriam. Maar de tijden veranderden snel en de school werd steeds moderner en professioneler. Onder directrice Cool kreeg ik de kans om naar het derde kleuter over te stappen. Kinderen van 5 à 6 jaar zien openbloeien en zelfstandig worden was telkens opnieuw een fantastische ervaring. Onder mijn derde directeur, Geert Vantyghem, vormden we met de leerkrachten een steeds hechter team en ik ben dankbaar voor de steun die ik kreeg van collega’s bij de digitalisering.”