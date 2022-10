Bruggelingen Leroy en Naara worden de nieuwe uitbaters van ‘t Brochetje in Lichtervelde: “Droom die in vervulling gaat”

Roeselare KOERS zoekt helpende handen om histori­sche wielerfoto’s digitaal te ontsluiten

Om een nog groter publiek van de collectie historische wielerfoto’s te laten genieten, wil KOERS. Museum van de Wielersport deze beelden ook online aanbieden. Gezien de grote hoeveelheid foto’s is dit een klus die het museumteam niet alleen kan klaren. Daarom roept het hulp in. Het museum aan het Polenplein is op zoek naar koersliefhebbers die een bijdrage willen leveren aan deze karwei en organiseren daarom op zaterdag 22 oktober een gratis workshop in het beschrijven van wielerfoto’s via het interactieve platform DoeDat. Na een introductie over het project geeft het musuem je praktische tips om zelf aan de slag te gaan en de eerste beelden te beschrijven. De workshop start om 10 uur en eindigt om 16 uur. Meer info en inschrijven op koersmuseum.be.

12 oktober