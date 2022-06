Bouwbedrijf schenkt 1.000 euro aan vzw Kiekafobee

Zwevezele Hondenkar, tabaksnaai­ma­chi­ne of ploeg uit de 19de eeuw? Collectie met liefst 8.500 werktuigen uit de landbouw zaterdag uitzonder­lijk te bekijken in Zwevezele

Wist je dat de grootste museumcollectie van 19de- en 20ste-eeuwse landbouwmaterialen van ons land in Zwevezele opgeslagen is? Alles samen telt de verzameling, die tot 2016 te bewonderen was in het Bulskampveld in Beernem, ruim 8.500 (!) stuks. Voor het eerst kan die gigantische collectie op zaterdag 2 juli bezocht worden door het grote publiek in het kader van het evenement ‘Congé Rural’. Een voorproefje.

28 juni