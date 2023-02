Bewoners Zwevezele- en Koolskampstraat anderhalf jaar na protest tegen zwaar vervoer: “We hebben wel degelijk iets in gang gezet”

De bewoners van de Zwevezele-en Koolskampstraat, die zich in september 2021 verenigden in een actiecomité om het vele vrachtverkeer dat voor hun deur passeert aan de kaak te stellen, zijn vorige week rond de tafel gaan zitten met het gemeentebestuur. Metingen wijzen uit dat slechts zes procent van alle verkeer doorgaand zwaar vervoer is. Te weinig voor een tonnagebeperking, al hoopt het comité dat het nieuwe vervoersregioplan alsnog voor een daling van het vrachtverkeer kan zorgen.

Eind september 2021 verschenen achter de ramen van zowat tweehonderd huizen in de Koolskamp-en Zwevezelestraat affiches van een vrachtwagen in een rode cirkel, waarmee het buurtcomité de gemeente opriep om iets te doen aan het doorgaand vrachtverkeer door een tonnagebeperking in te voeren. Het comité had toen al eigen, beperkte, tellingen uitgevoerd. Vorig jaar voerde een onafhankelijke firma in opdracht van de gemeente opnieuw metingen uit. Het comité werd vorige week uitgenodigd om samen met de gemeente de resultaten te overlopen. In een open brief op de sociale media wordt een stand van zaken gegeven.

Te weinig doorgaand vrachtverkeer voor tonnagebeperking

“Uit de metingen blijkt dat snelheid in de Zwevezelstraat een probleem is en dat er wel degelijk veel verkeer is”, zegt Bert Werniers van het comité. “Er is ook opvallend veel landbouwverkeer, maar dat is logisch in een landbouwgemeente. Slechts zes procent van het totaal is doorgaand vrachtverkeer. Voor het Agentschap Wegen en Verkeer (het gaat om een gewestweg, dus AWV is de beheerder van de weg - nvdr.) is er pas een probleem als meer dan vijftien procent doorgaand vrachtverkeer is. Daar zitten we onder, dus een tonnagebeperking zal er niet inzitten voor AWV. Al vinden wij zes procent ook al te veel. En daar volgt de gemeente ons in. Zeker het nieuwe vervoersregioplan kan alsnog een verschil maken.”

Het kruispunt aan de Koolskampstraat krijgt lichten, waarna fietsers via een nieuwe fietsdoorsteek tot in de Leysafortstraat zullen kunnen rijden. De maatregel was al opgenomen in het mobiliteitsplan van Lichtervelde, maar het is wachten op de heraanleg van de Koolkampstraat voor de realisatie ervan.

Mobiliteitsschepen Steven Bogaert (CD&V) bevestigt. “Het doorgaand vrachtverkeer is inderdaad beperkt, maar dat betekent niet dat we het er niet willen uithalen. Binnen de vervoerregio Roeselare ligt nu een voorstel op tafel met de meest aangewezen vrachtwagenroutes. En met dat plan willen we doorgaand vrachtvervoer ontmoedigen langs de verbindingsweg naar Zwevezele. Om dat te handhaven, pleiten we vanuit Lichtervelde voor een tolheffing voor hardleerse chauffeurs. Dat is onder voorbehoud, want het definitieve plan wordt pas in september afgeklopt.”

Al zijn er ondertussen ook enkele kleinere ingrepen gebeurd, waar het comité ook tevreden over is. Op vraag van de gemeente heeft AWV recent de zone 30 uitgebreid naar het stuk Zwevezelestraat tussen de Kauwentynestraat en de Astridlaan, terwijl er ook nieuwe fietssuggestiestroken zijn. Op langere termijn komen er ook verkeerslichten aan het kruispunt van de Koolskampstraat met de Ringweg, samen met de langverwachte heraanleg van de Koolskampstraat. “Dat is uiteraard ook een heel belangrijk punt in dit dossier”, aldus nog Bogaert. “De heraanleg zal wellicht voor 2024 zijn, al hebben we nog geen definitieve timing gekregen.”

