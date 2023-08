MIJN STAD. Het Roeselare van hotelier Ignace Defever: “Als iemand iets doms durft te zeggen over ‘mijn wijk’ Krottegem... Dan moét ik reageren”

Ignace Defever (51) mag je absoluut een ambassadeur van Roeselare noemen. Sinds 2013 is hij zaakvoerder van Hotel & Tower De Bonte Os, dat al decennialang gerund wordt door zijn familie. Daarbovenop is Ignace al sinds eind jaren 90 voorzitter van Horeca Midden West-Vlaanderen. De geknipte persoon dus voor een rondleiding door zijn stad. “Roeselare is voor mij het bruisende hart van West-Vlaanderen.”