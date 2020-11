Bestuurder onder invloed veroorzaakt zware ravage op E403 maar blijft zelf ongedeerd: “Ik ben stom geweest”

Roeselare Vier Michelin­ster­ren in een doosje: Tim Boury bundelt krachten met chef The Jane voor exclusieve takeaway gastrobox

19 november Vier Michelinsterren in één takeaway-concept. Dat is de B-Box waarvoor Roeselaars sterrenchef Tim Boury van Restaurant Boury samen in de potten roert met zijn Antwerps collega Nick Bril van The Jane. Eénmalig bereiden beide tweesterrenchefs samen een tien-gangendiner die in het weekend van 27, 28 en 29 november af te halen is in beide tweesterrenzaken.