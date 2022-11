Bestuurder belandt tegen middenberm op E403

Roeselare Internatio­naal poëzietref­mo­ment in Augustij­nen­kerk

Hou je van poëzie? Op zondag 27 november nodigt stadsdichter Edward Hoornaert (internationale) dichters uit in Roeselare. Om 16.30 uur brengen ze in de Augustijnenkerk van het Klein Seminarie een gratis publieksmoment met poëzie en muzikale omkadering, geïnspireerd door het gedicht ‘Buigen of barsten’ van Guido Gezelle. Inschrijven hiervoor kan via https://www.roeselare.be/formulier/inschrijving-po-zietrefmoment-buigen-barsten.

