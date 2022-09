Bestuurder (21) belandt in gracht en legt positieve ademtest af

De man verloor iets over middernacht op de grens tussen Torhout en Lichtervelde de controle over het stuur en belandde op die manier in de gracht. Een passant zag de Ford Focus liggen, dacht dat er nog iemand in de wagen zat en gewond was waardoor de brandweer werd opgetrommeld. Ter plaatse bleek de twintiger niet gewond, maar wel onder invloed van alcohol. Zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingetrokken. De auto moest uit de gracht getakeld worden. Daardoor was de landelijke weg een tijdlang voor het verkeer afgesloten.