Belgisch Kampioenschap Beerpong verhuist van Antwerpen naar Lichtervelde: “Door de organisatie over te nemen hopen we het imago van het kampioenschap op te poetsen”

Rik verruilt dagbladhan­del Libretto in Aarsele voor Boutique Albert in Roeselare: "Met pijn in het hart, maar ik geloof in dit concept"

Na 71 jaar sloot de Aarseelse dagbladhandel Libretto eind vorige week de deuren wegens niet langer financieel haalbaar. Maar zaakvoerder Rik Flamand (54) is sinds donderdag uitbater van de tweede vestiging van de Rekkemse conceptstore Boutique Albert in Roeselare. “Ik sloot Libretto met pijn in het hart, maar geloof rotsvast in het verhaal van Boutique Albert”, zegt Rik, die samen met Stijn Deman (41) van de conceptstore toelicht hoe zij het verschil maken.