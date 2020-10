Beelden van tjokvolle trein tussen Roeselare en Brugge oogsten kritiek: “Compleet onverantwoord in coronatijden”

Lichtervelde/Kortemark/Roeselare/BruggeOp Facebook circuleren straffe beelden van een propvolle trein in het station van Lichtervelde. Honderden pendelende studenten staan er op elkaar geperst als haringen in een ton, ondanks corona. De beelden, die vrijdagochtend werden gemaakt in het station van Lichtervelde, worden massaal gedeeld. De NMBS benadrukt dat het om een uitzonderlijk geval ging.

“De deuren van de trein konden amper nog dicht omdat er zo veel volk op zat. Ik neem al vijf jaar elke dag de trein, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt Gothier Degryse (16). Hij woont in Kortemark en studeert aan de hotelschool in Brugge. Vrijdagochtend stond hij om 8 uur te wachten in Lichtervelde op de trein richting Brugge. “Bijna elke dag moeten de mensen drummen om op de trein te geraken, maar wat ik vrijdag zag tartte alle verbeelding. De vorige trein was afgeschaft en er stond zowat tweehonderd man te wachten op het perron. En de trein die van Roeselare kwam zat al compleet stampvol als hij aankwam. Dat is om problemen vragen.”

Pijnlijk

Gothier gooide de beelden op sociale media en de reacties bleven niet uit. Het bericht werd massaal gedeeld. “In normale omstandigheden is dit al onverantwoord, laat staan in coronatijden. En in het licht van de verstrengde coronamaatregelen voor de horeca is dit ronduit pijnlijk”, zegt Gothier. “Ik studeer namelijk voor kok en werk in normale omstandigheden ook zelf in de horeca. Dat restaurants de deuren gesloten moeten houden, terwijl we nog dit soort taferelen zien kan er bij mij heel moeilijk in. Het probleem ligt heus niet bij de horeca. In grote stations zoals Brugge wordt met dranghekkens gewerkt en worden de pendelaars onder begeleiding op grote treinstellen gezet, maar in kleinere stations gebeurt er dus helemaal niets. Op z’n minst zou de NMBS toch extra wagons moeten kunnen inzetten.”

Volledig scherm De beelden van de propvolle trein in Lichtervelde oogsten veel kritiek op sociale media: "Onverantwoord in deze tijden" © Gothier Degryse

Oorspronkelijke trein stond geblokkeerd

Volgens NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman ging het om een heel uitzonderlijke vrijdagochtend in Lichtervelde. “Helaas stond de reguliere IC-trein die ochtend geblokkeerd nadat een slagboom tussen Lichtervelde en Roeselare werd aangereden. We betreuren de situatie en deze beelden uiteraard, maar het gaat om een heel uitzonderlijk geval. Ik verzeker u dat al onze treinen overal al met een maximale wagonsamenstelling rijden. Tegelijk vragen we ons personeel om de reizigers zo goed mogelijk te spreiden en hen indien nodig aan te raden om een volgende trein te nemen, maar in dit geval lijkt het vooral om jongeren te gaan die uiteraard liefst op tijd op school willen raken.”

Nog volgens Temmerman zijn er in de regel ook minder reizigers. “Nu zitten we op 53 procent van de bezetting van voor de coronacrisis. Gekoppeld aan het feit dat alle stellen maximaal samengesteld worden rijden de treinen nu met een bezetting van 33 procent tijdens de spitsuren, dus ook op de drukste trajecten. De spreiding is dus maximaal. Dit was echt een heel uitzonderlijk geval.”