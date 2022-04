Automobilist mist afrit E403 en veroorzaakt brokken in Lichtervelde

Roeselare Seppe Van Ammel wint Taaltrofee Nederlands

De derde editie van de Taaltrofee Nederlands is gewonnen door Seppe van Ammel, leerling van het Roeselaarse Klein Seminarie. De Taaltrofee Nederlands is een uitdagende wedstrijd voor leerlingen uit het vierde jaar algemeen secundair onderwijs uit Vlaanderen die hun Nederlandse taalgevoel en -kennis willen testen. Die bestaat uit een online voorronde en een finale die zondag georganiseerd werd in de Odissee Hogeschool in Brussel. Meer dan 10.000 vierdejaars namen deel aan de wedstrijd. Drie leerlingen van het Klein Seminarie, Seppe Van Amel, Noor Verdonck en Ruth Herman, schopten het tot in de finale. Tijdens de prijsuitreiking kreeg Seppe te horen dat hij de wedstrijd gewonnen heeft. De leerling Latijn ging naar huis met een prijs ter waarde van 1.000 euro.

