Audities voor musical Oosterse Nacht in cultuurhuis De Keizer

Net als de musical Avenue Q, die nota bene op de dag van de eerste lockdown in premiere had moeten gaan, moest Oosterse Nacht meermaals uitgesteld worden door corona. “Door het uitstel zijn enkele rollen vrijgekomen", aldus Stephanie Caset van Podium C. “Maar pikken resoluut de draad weer op en mikken op maart 2023 voor de opvoering. Het gaat om een groots opgezet totaalspektakel met zang, dans en muziek, waarbij 25 acteurs het beste van zichzelf zullen geven. Daarom zijn we volop op zoek naar spelers die zich vanaf oktober kunnen vrijmaken op maandag- en donderdagavond. Ervaring in spel, dans en zang is een pluspunt, maar geen vereiste. We hebben overigens ook andere muzikale projecten in de steigers staan, dus ook wie liever eerst even van een kleinschaliger project proeft is zeker welkom.”