Aparte jeugdhuiswerking in JOC verdwijnt, barruimte kan voortaan gehuurd worden door jeugdverenigingen en jongeren

Roeselare Midwest zoekt taalhulpen

Midwest, de intergemeentelijke samenwerking tussen Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene, is op zoek naar taalhulpen. Dit zijn vrijwilligers die nieuwkomers helpen communiceren met sociaal assistenten, leerkrachten en andere dienstverleners. Hiervoor moet je dus vlot zijn in het Nederlands en een andere taal. Geïnteresseerd? Op donderdag 2 juni is er van 18.30 tot 21.30 uur is er een online infosessie over taalhulpen. Je komt meer te weten over wat een taalhulp is, hoe je een taalhulp wordt, voor welke gesprekken je kan worden ingezet, … Inschrijven en meer info via https://www.midwest.be/.

21 mei