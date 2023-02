Agentschap Natuur en Bos koopt 33 hectare Lichterveldse landbouwgrond voor aanplant nieuw bos

LichterveldeHet Agentschap Natuur en Bos heeft 33 hectare landbouwgrond in Lichtervelde aangekocht met de bedoeling er een nieuw bos aan te planten. Door de aankoop zouden de bestaande Huwynsbossen op termijn kunnen verdubbelen in grootte.

Het gaat om een reeks percelen op de Heihoek, die woensdagavond via een openbare verkoop aangeboden werden. Die behoorden toe aan een in 2015 overleden landbouwer uit de Beverenstraat. Volgens ANB-woordvoerder Jeroen Denaeghel bood de verkoop een unieke kans om het bos uit te breiden. “Het is niet zo dat we zomaar een landbouwperceel kopen om er een bos op te planten. Dit geval is uitzonderlijk, omdat we het bosje aan de hoeve Colpaert op deze manier kunnen verbinden met het bestaande Huwynsbos van 35 hectare. Dit is een weloverwogen strategische keuze.”

Niet alle Lichterveldenaars zijn daar onverdeeld gelukkig mee. Zo wordt op sociale media het verlies van goede landbouwgrond gehekeld, terwijl ook gevreesd wordt dat de aankoop - De Vlaamse overheid betaalde 11 euro per vierkante meter - de gemiddelde grondprijzen de hoogte zal jagen. Al zijn andere stemmen wel enthousiast over het vooruitzicht van meer groen in Lichtervelde. Politicus en milieu-activist Peter Bossu, die eind jaren tachtig - met succes - ijverde voor het herstel van de Huwynsbossen, spreekt van een waardevolle beslissing en een grote aanwinst voor Lichtervelde.

Quote “Achter de schermen ijveren we hier over de partijgren­zen heen al langer voor” Koenraad Cooussée (N-VA)

Het schepencollege wil voorlopig liever geen commentaar geven op de zaak. “We wachten eerst een officieel bericht af hierover van het Agentschap Natuur en Bos alvorens te reageren”, klinkt het. Bij oppositiepartij N-VA wordt het nieuws in elk geval op gejuich onthaald. “Achter de schermen ijveren we hier over de partijgrenzen heen al langer voor”, reageert voorzitter Koenraad Coussée (N-VA). “De communicatie kon beter, maar ik ben hier zeer tevreden over. Niet louter omdat er meer groen bijkomt, maar ook omdat de aankoop erg belangrijk is voor de erosiebestrijding.”

Denaeghel benadrukt dat de gronden al niet meer in landbouwgebruik sinds het overlijden van de eigenaar in 2015. “Op ruimtelijk vlak liggen de percelen in niet-herbevestigd agrarisch gebied. Daardoor is het perfect mogelijk dat ze een groene bestemming krijgen. Sterker nog, op die percelen stond er een paar honderd jaar geleden ook al een bos. Met de aanplantingen kunnen we er terug één historisch bos van maken, wat de biodiversiteit alleen maar ten goede zal komen.”

