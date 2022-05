41-jarige vrouw kritiek na frontale botsing met autotransport op drukke Koolskampstraat

Brandweerman in burger

“Onmiddellijk na het ongeval stopte een brandweerman in burger uit Gistel”, zegt officier Johan Vandeputte die de leiding had over de interventie. “Die man is onmiddellijk in de wagen gekropen om de bestuurster bij te staan, met haar te praten en haar hoofd zo stil mogelijk te houden. We hebben met hydraulische kniptangen het volledige dak weggehaald om de vrouw zo omzichtig mogelijk te kunnen evacueren.” Het slachtoffer schreeuwde het uit van de pijn, later kwam vanuit het ziekenhuis het bericht dat de vrouw uit Lichtervelde in levensgevaar verkeerde.