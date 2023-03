155 vrijwilligers steken de handen uit de mouwen voor de zwerfvuilactie

Roeselare verwelkomt Belgische topschilde­rij­en dankzij Het Kunstuur, onder andere Stijn Meuris en Wim Opbrouck vertellen het verhaal achter de werken

Goed nieuws voor kunstliefhebbers, want Het Kunstuur opende vrijdag officieel de deuren in de Roeselaarse Sint-Amandskerk. Bezoekers kunnen er vanaf dinsdag 21 maart Belgische topkunst op een unieke manier ontdekken én beleven. Bekende Vlamingen zoals Wim Opbrouck, Jo De Meyere en Stijn Meuris fungeren hierbij als gids. “Op een technologische manier opent Het Kunstuur de deur om meer mensen naar een kunstexpo te lokken”, oordeelt Stijn Meuris. Wij mochten Het Kunstuur al even ervaren.