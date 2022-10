11.11.11 plant mini-klimaatmars in Lichtervelde

Het thema van de jaarlijkse campagne dit jaar is het klimaat. Bedoeling is om met een ruime delegatie naar de grote klimaatmars in Brussel te trekken op 23 oktober, maar bij wijze van voorproefje is er vrijdag eerst een minimars in het dorp. Er wordt om 15 uur verzameld op de Markt. “De scholen kregen de uitdaging om een slogan, spandoek, gedicht of affiche te ontwerpen rond het thema klimaatrechtvaardigheid”, zegt Kris Vandenbussche van 11.11.11. “De origineelste stukken worden dan op zondag meegedragen op de Klimaatmars in Brussel.” Ook volwassenen kunnen zich overigens van hun creatiefste kant laten zien, want nog tot 28 oktober kan iedereen klimaatgedichtjes insturen naar elflichtervelde@gmail.com. De mooiste gedichten kunnen rekenen op een prijs.