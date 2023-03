Zythos Bierfestival vertrekt uit Leuven door verschil in visie: “Leuven bierstad? Ik heb daar mijn bedenkingen bij”

Werkstraf voor brandstich­ter klooster­tuin: een jongere vrijgespro­ken

Voor de brandstichting in een opslagplaats aan de Kloostertuin in Tildonk (Haacht) is een man veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. Zijn vriend werd vrijgesproken op basis van twijfel. Een minderjarige die heel de schuur met materieel in lichterlaaie zette verscheen voor de jeugdrechter.