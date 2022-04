Zythos Bierfestival neemt doorstart na coronaperiode: “Bierliefhebbers uit 24 verschillende landen kochten al ticket in voorverkoop”

Kortenberg Vrachtwa­gen­chauf­feur overleden bij zwaar ongeval op E40 in Everberg

Op de E40 in Everberg, een deelgemeente van Kortenberg, is een zwaar ongeval gebeurd. Een vrachtwagenchauffeur is overleden bij een kop-staartaanrijding tussen drie vrachtwagens en twee andere voertuigen. Vijf andere chauffeurs raakten gewond.

14 april