Zwoele editie van Half Oogst sluit Het Groot Verlof in Leuven af: “200.000 bezoekers over heel de zomer”

LeuvenHet Groot Verlof -de zomeranimatie in Leuven- heeft de laatste noot achter de rug. De tweede festivaldag van festival Half Oogst pompte zwoele ritmes in de stad en bracht de teller van het totale aantal bezoekers naar de magische kaap van 200.000 bezoekers. Slechts één conclusie: de horeca kan weer lachen nu de festiviteiten weer thuis kwamen in hartje Leuven na twee jaren van alternatieven op andere locaties.

Coely heeft ‘Half Oogst’ in stijl afgesloten op een alweer volgelopen Oude Markt. Haar optreden was de finale van een zwoele tweedaagse die ruim 30.000 zonnekloppers naar het centrum van Leuven lokte. Het was meteen ook het slotakkoord van de zomeranimatie onder de vlag van Het Groot Verlof. Slechts één conclusie: de Leuvense horeca is dolgelukkig dat de festiviteiten na twee coronajaren weer in het hart van de stad worden georganiseerd. “Het was een goede zomer tot op heden en bij momenten zelfs een fantastische”, zegt Erik De Rop, voorzitter van vzw Oude Markt. “Iedereen had er veel ‘goesting’ in en er werden week na week feestjes gebouwd, tijdens en na de zomeranimatie. Dit had iedereen nodig, de cafébazen na de magere coronajaren maar ook de mensen die weer helemaal opleefden.”

De uitschie­ter was culinair festival Hap­je-Tap­je met meer dan 60.000 bezoekers. Leuven is weer meer dan ooit de 'place to be' Schepen Denise Vandevoort (Vooruit)

Tot die conclusie komt ook schepen van Cultuur en Evenementen Denise Vandevoort (Vooruit): “Over heel de zomer gezien bracht Het Groot Verlof zo’n 200.000 bezoekers op de been”, klinkt het. “De Anderhalvemetersessies in 2020 en Leuven Air in 2021 waren succesvol maar er gaat duidelijk niets boven een bruisend stadscentrum. Op de avonden van Beleuvenissen, Half Oogst, M-idzomer, Leive Vloms en Leuven Zingt was er telkens veel volk in de binnenstad. De uitschieter was culinair festival Hapje-Tapje met meer dan 60.000 bezoekers. Leuven is weer meer dan ooit de ‘place to be’.”

Kris Peeters, coördinator bij Leuvenement dat instaat voor de festiviteiten, sluit zich aan bij die analyse van de Leuvense zomer. ““Het was een topeditie”, vertelt Kris Peeters, coördinator van vzw Leuvenement. “De weergoden waren ons gunstig gezind op zowat elk evenement dat we organiseerden. Dit weekend misschien zelfs te gunstig maar er werden gelukkig geen incidenten gemeld. Op naar Het Groot Verlof in 2023!”

