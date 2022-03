Zwembaden in provinciedomeinen Kessel-Lo en Diest naderen hun houdbaarheidsdatum: “Zolang installaties nog meewillen, blijven ze open”

Leuven/Kessel-LoDe deputatie Vlaams-Brabant, verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur in de provincie, maakte vandaag het voorstel bekend om het openluchtzwembad in het provinciedomein van Huizingen te sluiten. Het verouderde zwembad nog langer openhouden is, gezien de torenhoge energieprijzen en de inzichten in duurzaamheid, niet langer verantwoord volgens de deputatie. Ook de openluchtzwembaden in Kessel-Lo en Diest naderen hun houdbaarheidsdatum. De beslissing wordt nu voorgelegd aan de provincieraad.

Vandaag zijn er drie openluchtzwembaden op de verschillende provinciedomeinen. Het openluchtzwembad in Huizingen is er het ergst aan toe. “Doorheen de jaren hebben we altijd geïnvesteerd in onze drie openluchtbaden. Maar vandaag valt dit niet langer te verantwoorden gezien de stijgende kosten voor energie, water en lonen en de nodige renovaties. En het hoeft geen betoog dat bij slechte zomers de situatie nog prangender wordt.” zegt Ann Schevenels (Open Vld), gedeputeerde voor de provinciedomeinen. “In het Provinciedomein Huizingen is de situatie het meest nijpend aangezien de huidige technische installaties niet meer werken. Ik stel de provincieraad daarom voor om het zwembad van Provinciedomein Huizingen definitief te sluiten.”

Quote We kiezen voor een nieuwe en duurzame weg. We gaan investeren in grote speel- en genietplek­ken met natuurlijk water als attractie­pool Ann Schevenels (Open Vld), gedeputeerde voor de provinciedomeinen

Maar ook de zwembaden in Kessel-Lo en Diest hebben hun beste tijd gehad. “Ook deze baden kampen met grote uitdagingen voor een maatschappelijk verantwoorde en duurzame uitbating.” Een renovatie voor de drie zwembaden zou kunnen oplopen tot 25 miljoen euro. Daar komt dan nog een forse uitbatingskost bij van 1,7 miljoen euro per jaar die onvoldoende gedekt wordt door inkomst. Bovendien ziet de deputatie graten in de veranderde duurzaamheidsprincipes rond water- en energiegebruik. “Maar zolang de technische installaties mee willen, willen we het zwemplezier niet ontzeggen aan onze bezoekers. We starten in deze domeinen wel met het vooronderzoek naar meer duurzame waterspeelplekken voor de toekomst”, vertelt Schevenels.

Zolang installaties nog meewillen

Het zwembad in Kessel-Lo zou nog tot 2025 openblijven voor recreanten, op voorwaarde dat de technische installaties het nog zo lang uitzingen. Nadien dringt een sluiting zich op. “Natuurlijk willen we de bezoekers die verfrissing in en rond het water zoeken niet in de steek laten” zegt Schevenels. “We kiezen voor een nieuwe en duurzame weg. We gaan investeren in grote speel- en genietplekken met natuurlijk water als attractiepool.” De provincie mikt in hoofdzaak op gezinnen met jonge kinderen tot twaalf jaar. Voor de aanleg van de duurzame waterspeelplekken in de drie domeinen wordt een bedrag van 13,5 miljoen euro ingezet.

Volledig scherm Sfeerbeeld van de waterspeelplek in Huizingen © RV