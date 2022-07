Zwembad Provinciedomein twee dagen volgeboekt: “Maar ruimte voor afkoeling genoeg in het waterspeellandschap.”

In lijn met de grootte van het wateroppervlak werkt het Provinciedomein ook na corona met een reservatiesysteem. Om het voor bezoekers aangenaam te maken werkt het zwembad met twee tijdsblokken, goed voor telkens 400 zwemmers. “Zoals dat te verwachten viel waren de beschikbare plaatsen in Kessel-Lo vrij snel volgeboekt,” vertelt gedeputeerde voor provinciedomeinen Ann Schevenels. “In Diest waren er deze ochtend nog enkele vrije plaatsen, al zijn ook die ondertussen volzet.” Toch hoeft dat volgens de gedeputeerde geen domper op de feestvreugde te betekenen. “Iedereen is welkom om af te koelen onder de schaduw van een boom, of om de voeten onder te dompelen in het frisse beekwater van het gloednieuwe waterspeellandschap. Ook de eetgelegenheden zijn open.” De raad van de gedeputeerde namen broers en neef Lucas (12), Mathis (10) en Thomas (9) alvast ter harte. “Het water is zalig. Of we morgen terugkeren? We zullen het eens aan onze ouders vragen.”