Zware uitslaande brand op Geldenaaksebaan legt architectenbureau in de as: “Plots viel het internet, het licht en de televisie uit. En dan kwam de buurvrouw zeggen dat ons dak in lichterlaaie stond”

LeuvenOp de Geldenaaksebaan in Leuven is woensdagavond omstreeks 19.30 uur een zware brand uitgebroken in een woning en architectenbureau. De bewoners konden tijdig het pand verlaten en de brandweer kwam massaal ter plaatse. “Het vuur heeft zich waarschijnlijk snel kunnen verspreiden op zolder”, vertelt bewoner en architect Christophe.

Volledig scherm De brandweer blust het zwaar beschadigde dak nog na. © JSL

De brand in de woning op de Geldenaaksebaan in Heverlee is op zolder ontstaan. Het gaat om de pachterswoning Hoeve Vinkenbos vlak bij Abdij van Park, die sinds 2006 geklasseerd is als bouwkundig erfgoed. Naar alle waarschijnlijkheid ligt een kortsluiting op zolder aan de basis. De enorme rookpluim was al kort na het uitbreken van de zware brand van ver te zien in Leuven.

Niets meer te doen

“Mijn zoon zei me dat het internet was uitgevallen en even later vielen ook de televisie en de lichten uit”, vertelt architect Christophe. Hij staat met zijn vrouw en twee kinderen woensdagavond buiten aan de woning terwijl de hulpdiensten met man en macht het vuur onder controle proberen krijgen. “We wisten niet meteen wat er aan de hand was, maar kort daarna kwam de overbuurvrouw ons waarschuwen: ons dak stond al in lichterlaaie. We zijn allemaal onmiddellijk naar buiten gelopen. Zelf konden we niets meer doen eens we doorhadden wat er aan de hand was: het vuur was al veel te hevig aan het woeden. De brandweer was hier snel, maar ons huis lijkt verloren. Het vuur heeft zich waarschijnlijk snel kunnen verspreiden omdat er oude meubels op zolder staan en er veel papier ligt. We wonen hier al meer dan 30 jaar.”

De bewoners hebben niets meer kunnen redden uit hun woning. Rond 21 uur had de brandweer het vuur grotendeels onder controle. Een gedeelte van het dak en de zijgevel zijn ingestort en naast de schade door het hevige vuur zelf op de bovenverdiepingen, heeft heel de woning en het architectenbureau ook aanzienlijke waterschade opgelopen door de bluswerken. Het huis van de buren lijkt grotendeels gevrijwaard van schade. “Ik ben naar buiten gelopen met enkel mijn werklaptop in de hand”, vertelt de zoon van Christophe. “Er was geen tijd meer voor iets anders. We zijn er erg van aangedaan, maar het belangrijkste is dat we allemaal veilig zijn.”

Christophe (56), zijn vrouw Dominique (55), hun 24-jarige zoon en 27-jarige dochter konden het pand tijdig en gezond en wel verlaten. Ze hadden geen medische hulp nodig. Omwille van de brand was de Geldenaaksebaan tussen de Pakenstraat en de Hoveniersdreef woensdagavond volledig afgesloten. Al het verkeer moest een omleiding volgen, maar veel verkeershinder was er niet. Het gezin heeft tijdelijk onderdak gevonden in de buurt en wordt opgevangen door familie en vrienden. Een branddeskundige zal samen met het labo ter plaatse gaan voor technische en wetenschappelijke vaststellingen.

