N-VA Leuven waarschuwt voor explosieve groei van Leuvense schulden­berg

Oppositiepartij N-VA haalt uit naar het financieel beleid van het Leuvense stadsbestuur: “Op de agenda een nieuwe lening van 50 miljoen euro en ook nog een optie om in 2024 nog eens maximaal 50 miljoen euro extra te lenen…Ontegensprekelijk en rechtstreeks het gevolg van het lamentabel beleid”, aldus gemeenteraadslid Pieterjan Vangerven. Schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V) stelt in een reactie dat Leuven nog steeds gezond is op financieel gebied.