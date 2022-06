Zware brand in Leuven? Dan zit je beter nergens in een lift vast: “Amper 14 brandweerlieden voor bijna 250.000 inwoners... De burger is steeds meer in gevaar”

Leuven“We blijven gemotiveerd en fier op onze brandweerpost, maar er moet verandering komen”, vertelt Dries Snackaert. Voor bijna 250.000 inwoners in Leuven en omliggende gemeenten zijn er tijdens de dagelijkse werking welgeteld 14 brandweerlieden beschikbaar. Het korps trekt aan de alarmbel. “De vraag is niet of het ooit zal mislopen, maar wel wanneer.” De voorbeelden uit de praktijk, alleen al dit jaar, dikken intussen aan.

Woensdag 30 maart omstreeks 19.30 uur. In een woning op de Geldenaaksebaan is brand uitgebroken en het vuur kan zich razendsnel verspreiden. Op dat moment bevinden er zich 14 brandweerlieden in de kazerne van Leuven, die ook instaan voor het bemannen van twee ziekenwagens – de helft van de ziekenwagencapaciteit van de stad. 13 van hen moeten onmiddellijk uitrukken naar de zware woningbrand op de Geldenaaksebaan, een brandweerman blijft op post voor het behandelen van oproepen.

Om 22.20 uur komt er nog een dringende oproep binnen bij de kazerne: in de Brusselsestraat zit een aantal personen vast in een lift. Omdat de brandweerlieden van Leuven nog steeds de handen vol hebben met de brand op de Geldenaaksebaan, waar de interventie pas om 1 uur ten einde was, moet de brandweerpost van Aarschot ingeschakeld worden.

Die arriveert pas 25 minuten na de oproep om de personen uit de lift te bevrijden. De brandweerpost van Leuven zou er amper 5 minuten over gedaan hebben. “Wat indien er iemand bij was met hartproblemen?” Eén groter incident en de brandweerpost van Leuven kan urenlang niets meer doen, noch voor brandweerinterventies noch voor de helft van de ziekenwagencapaciteit in Leuven.

Het operationeel brandweerpersoneel van Leuven maakt zich dan ook ernstige zorgen over de bescherming van de bevolking van Leuven, Herent, Bertem, Oud-Heverlee, Bierbeek, Lubbeek en Holsbeek. “In Brussel zijn er dagelijks tussen 1 miljoen en 1,25 miljoen mensen aanwezig, met een minimale bezetting van 200 operationele brandweerlui”, vertelt Dries Snackaert van brandweerpost Leuven. “Samengevat zijn er dagelijks tussen de 200.000 en 250.000 personen aanwezig in Leuven en omgeving, met een minimale bezetting van 14 brandweerlui. Als we de vergelijking maken met Brussel dan zou dat aantal op 40 moeten liggen bij onze brandweerpost. Leuven werkt wel in zonaal verband (Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant) en kan dus rekenen op steun van andere posten.”

“Maar door de centrale ligging wijst de praktijk uit dat we vaak worden uitgestuurd ter ondersteuning van zowel andere posten in onze zone als in zone Vlaams-Brabant West, met als gevolg dat Leuven en buurgemeenten onbeschermd worden achtergelaten voor te lange tijd. De vraag is niet of het ooit zal mislopen, maar eerder wanneer het zal mislopen.”

Quote In een risicoana­ly­se uit 2017 werd vermeld dat de minimale bezetting van brandweer­post Leuven moest stijgen naar 21 mensen. En niet dalen naar 14, zoals vorige maand werd goedge­keurd op de zoneraad Dries Snackaert

“Die onderlinge steun heeft zeker en vast zijn nut, maar daar zit je met het probleem van de aanrijtijden", gaat Snackaert verder. “Bij een brand in het centrum van Leuven zijn wij er in 3 minuten, maar Zaventem doet er bijvoorbeeld 15 minuten over. Tienen zelfs 33 minuten. Een beginnende brand heeft maar 5 minuten nodig om tot een volledig ontwikkelde brand te evolueren. Een tijdspanne van 15 minuten lijkt misschien niet onoverkomelijk, maar voor een brand is dit een wereld van verschil.”

“Bij de commissie Paulus uit 2007, opgericht na de gasramp in Gellingen, was één van de aanbevelingen dat de brandweer er naar moet streven om binnen een tijdspanne van 12 minuten aanwezig te zijn op een locatie van een incident. Langer wachten kan in een dichtbevolkte en dichtbebouwde stad als Leuven of zijn buurgemeenten catastrofale gevolgen hebben. In de risicoanalyse van de HVZ Oost, Vlaams-Brabant van 2017 werd vermeld dat de minimale bezetting van brandweerpost Leuven moest stijgen naar 21 mensen en niet dalen naar 14 zoals vorige maand werd goedgekeurd op de zoneraad, met een duidelijk niet-akkoord vanwege de ACOD en het ACV Openbare Diensten.”

De zonevorming in 2014-2015 had als doel had de dienstverlening naar de burger te verbeteren, maar de hervorming is onwerkbaar geworden voor de kazerne in Leuven. “We hebben het een kans gegeven, maar de eerlijkheid gebied ons te zeggen dat dit beleid de burger steeds meer in gevaar brengt. Het besef begint te komen dat we steeds minder kunnen doen binnen de eigen regio aangezien we vaker en langer ‘onbeschikbaar’ zijn. Met de goedkeuring van het laatste personeelsbehoefteplan in mei zakt de minimumbezetting zelfs van 15 naar 14. Wij blijven fier op onze post en zijn steeds bereid om onze plichten, taken en verantwoordelijkheden op te nemen. We zijn en blijven steeds gemotiveerd om het hoofd te bieden aan de talloze interventies. Maar wij zijn van mening dat een minimale bezetting zowel dag als nacht van 21 personen noodzakelijk is om de nodige bescherming naar de burger te kunnen voorzien.”

De zware woningbrand op de Geldenaaksebaan, waarbij Leuven en omliggende gemeenten onbeschermd werden achtergelaten omwille van onderbezetting bij de brandpost van Leuven, was de voorbije maanden geen alleenstaand geval. 31 maart 2022, 18 uur. Bij een woningbrand in de Mechelsestraat moesten opnieuw 13 van de 14 beschikbare brandweerlui worden ingezet. 4 uur lang was de brandweerpost van Leuven niet beschikbaar voor andere interventies en was er een beperking van 50% van de ziekenwagencapaciteit van Leuven en omgeving. 14 april 2022, 10.33 uur. Bij een dodelijk verkeersongeval met geknelden op de E40 in Kortenberg werden 11 van de 14 beschikbare brandweerlui ingezet. Rond 12 uur werd dit aantal gereduceerd naar 9. De interventie duurde in totaal 5 uur. Door tal van kleinere incidenten (een aantal ziekenwagenritten en reinigen van het wegdek voor de brandweer), was post Leuven gedurende 5 uur niet in staat om het hoofd te bieden aan grotere incidenten zoals een woningbrand, doordat het voornaamste voertuig - de Multifunctionele autopomp (MAP) - gedurende 5 uren niet meer kon uitrijden. 25 mei 2022, 12.12 uur. Bij een verkeersongeval op de E40 in Bertem zaten personen gekneld. 9 van de 14 beschikbare brandweerlui werden anderhalf uur ingezet. Tijdens deze interventie waren er een aantal ziekenwagenritten waardoor de 2de MAP van post Leuven niet meer kon vertrekken. Om 12.52 uur kwam de oproep binnen dat er een aantal personen zaten opgesloten in een lift in de Diestsestraat. De MAP van post Haacht moest komen met een aanrijtijd van ongeveer 20 min (tijd tussen alarmering en aankomst). Om 12.49 uur volgde dan alarmering voor brandgeur op de Steengroevelaan, Heverlee post Vilvoorde moest komen met een aanrijtijd van 30 minuten. Post Aarschot, Haacht en zelfs Zaventem waren niet beschikbaar. Tussen 1 januari en 1 juni 2022 moest de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West (Zaventem en Vilvoorde) 25 uitrukken naar stad Leuven met een aanrijtijd tussen de 20 à 30 minuten. De ziekenwagen van hulpverleningszone Vlaams-Brabant West heeft 105 ziekenwageninterventies uitgevoerd in regio Leuven. Meer dan 50% van deze ziekenwageninterventies waren voor Leuven, maar de gemeenten Herent, Lubbeek, Oud-Heverlee, Bierbeek en Bertem waren ook geïmpliceerd. De aanrijtijden van de ziekenwagen van post Zaventem naar onze regio duren tussen de 8 en 25 minuten. Voor Lubbeek ligt de aanrijtijd daar zelfs boven. Tussen 1 januari en 1 juni 2022 is post Leuven zelf 57 moeten uitrijden voor hulpverleningszone Vlaams-Brabant West. Deze onderlinge steun wordt als zeer positief ervaren, maar houdt wel in dat de eigen middelen minder beschikbaar zijn voor de regio Leuven en buren. Een groot nadeel is het verkeer. Indien post Leuven, prioritair moet vertrekken naar HVZ West, kan dit relatief snel door het "prioritair rijden in het verkeer". Na de opdracht verliezen de voertuigen en het personeel al snel één uur of meer alleen al voor het terugrijden naar de kazerne en dit overdag en in de klassieke werkweek.

