Zwalpende wagen uit verkeer geplukt

Thema­kamers met matras, 370 condooms, elf bussen glijmiddel en een noodanti­con­cep­tie­pil: rechter beveelt onmiddel­lij­ke aanhouding van zaakvoer­ster ‘massagesa­lons’

Een effectieve celstraf van vijftig maanden. Dat hangt de uitbaatster van ‘massagesalons’ in Leuven en Kortenberg boven het hoofd, omdat ze gedurende drie jaar 46 vrouwen in de prostitutie dwong. Het leverde haar een fortuin op en haar winsten transfereerde Wendy G. naar thuisland Ghana - waar ze overigens een eigen kledingmerk had-, de Verenigde Staten en Nederland. De vrouw zelf is met de noorderzon verdwenen.