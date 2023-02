Zwaaien met IS-vlag en verzamelen van materiaal voor een bom: 16-jarige met plannen voor terroristische aanslag opgepakt in Leuven

UpdateDe politie heeft een 16-jarige jongeman opgepakt omdat hij plannen had om een terroristische aanslag te plegen. Dat bevestigt het parket van Leuven. Op zijn gsm werden video’s aangetroffen waarin hij zwaaide met een IS-vlag. De minderjarige wou een TATP-bom te maken, het type waarmee de aanslagen in ons land in 2016 werden gepleegd.

KIJK. Plannen van 16-jarige jongeman waren al redelijk concreet

“Er zijn concrete aanwijzingen dat hij een terroristische aanslag wilde plegen”, bevestigt Sarah Callewaert van het parket van Leuven. “De jongen is vorige week opgepakt en hij is voor de jeugdrechter verschenen. De verdachte is vrijgelaten onder voorwaarden, die heel strikt worden opgevolgd door de politie en de sociale dienst. Inhoudelijk kan ik er verder nog niets over kwijt. Het onderzoek loopt verder.”

Bom met TATP

“We hadden informatie gekregen dat de jongeman online had aangezet tot het plegen van een terroristische aanslag”, zegt de parketwoordvoerder nog. Het zou gaan om een minderjarige lone actor - iemand die alleen wil overgaan tot actie - die zich bekeerd heeft tot de islam. In korte tijd geraakte de jongeman geradicaliseerd en was hij zeer actief op online media. Hij was op de radar geraakt bij de veiligheidsdiensten na enkele filmpjes van zijn hand die populair werden op ‘IS-fan kanalen’.

Op zijn gsm zijn onder andere IS-video’s aangetroffen. Dat is bevestigd door bronnen dichtbij het onderzoek aan de redacties van VTM Nieuws en HLN.be. Op één van de filmpjes is hij te zien, zwaaiend met een IS-vlag. Op een andere video gooit de jongeman een Mariabeeld omver aan de kerk van Eppegem. Op die beelden valt ook te horen hoe de jongeman ‘Allahoe akbar’ roept — ‘God is groot’. Beginnen doet hij met de shahada, de geloofsbelijdenis zoals iedere moslim die uitspreekt om zijn geloof te betuigen. Op het einde zegt hij ook ‘Dawla Islamiya baqiya’, een trouwbetuiging aan IS.

In zijn online communicatie had de jongen het over het maken van een bom met TATP, de springstof die onder meer gebruikt werd bij de terreuraanslagen in Parijs en Brussel, in november 2015 en maart 2016. Bij de minste hitte of wrijving kan de bom ontploffen. De jongeman was al een poos bezig met het verzamelen van materiaal om de bom te maken. Een locatie had hij naar verluidt nog niet bedacht.

De Leuvense tiener had ook over zijn plannen gesproken met een leeftijdsgenoot uit Zemst. Die werd zaterdag opgepakt, zo bevestigt het parket Halle-Vilvoorde.” Bij die jongeman werd een huiszoeking uitgevoerd, maar hij mocht na verhoor beschikken omdat er onvoldoende elementen waren om hem iets ten laste te leggen” zegt Sabine Lievens van het parket.

Meer dreiging door minderjarigen

“Er is een toename van dreigingen vanuit minderjarigen de laatste tijd”, zegt OCAD, het orgaan voor de coördinatie en de analyse van de dreiging. “We zijn ons daar bewust van. We merken dat het radicaliseringproces op jongere leeftijd begint en dat is een tendens om in het oog te houden. Minderjarigen kunnen via onlinekanalen relatief makkelijk in contact komen met extremistische ideologieën. Hoe lang die grotere dreiging al gaande is, daar kunnen we uit veiligheidsredenen niet dieper op ingaan.”

Hoewel terreurdreigingen meestal worden onderzocht door het federaal parket, bleef deze zaak in handen van het Leuvens parket. “Afhankelijk van de aard van de dreiging, wordt daarin een keuze gemaakt”, klinkt het bij bronnen. “Hoe imminenter de dreiging, hoe groter de kans dat het federaal parket zich zal moeien.”

Doelwitten

Net vandaag bracht het OCAD nieuwe cijfers uit over de dreiging van afgelopen jaar. In 2022 waren er in ons land 215 dreigingsmeldingen die verband hielden met terrorisme of extremisme. Dat is vergelijkbaar met het jaar voordien. Dreigingen werden het meest geuit via sociale media en berichtenapplicaties. Afgelopen jaar waren er een 70-tal meldingen van dreigingen vanuit jihadisten. Evenveel als het jaar voordien.

De doelwitten vermeld in de dreigingsmeldingen waren vooral gericht op specifieke personen, politie en leger en politieke autoriteiten. Uit de analyse van OCAD blijkt er een significante toename van het aantal dreigingen tegen politiediensten in het laatste kwartaal van 2022. Het copy-cat-effect van potentiële daders nadat Yassine M. (32) politieagent Thomas Monjoie (29) vermoordde in Schaarbeek in november, wordt gezien als basis van die stijging.

