Zuurdesem zoals het hoort bij Bakkerij Basil: “Bacteriën in brood? Dat is perfect normaal.”

Een uur voor opening is Lynn het deeg nog hardhandig aan het kneden. Geen witte of grijze broden in haar bakkerij, wel zuurdesem, roggeverdom en spelt. “Ik werk enkel met biologische bloem,” zegt Lynn, met een accent dat verdacht Antwerps klinkt. “Bloem die wordt gebruikt voor een spierwit brood is gebleekte bloem. En dat is jammer, want daardoor verlies je veel voedingsstoffen. Een brood heeft enkel bloem, water, zout, tijd en warmte nodig.”