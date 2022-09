Zorg Leuven kleurt rood op World Duchenne Awareness Day

Omdat spierziekte Duchenne en Becker nog niet erg bekend is, werd 7 september uitgeroepen tot de World Duchenne Awareness Day. De datum is niet lukraak gekozen want 7/9 verwijst naar de afwijking in het gen dat 79 schakels heeft. Wereldwijd brengen organisaties de ziekte onder de aandacht door rode ballonnen virtueel de lucht in te sturen of gebouwen en bezienswaardigheden in het rood op te lichten. Ook Zorg Leuven neemt deel aan deze symbolische lichtactie en zet één van haar kinderdagverblijven letterlijk in de (rode) schijnwerpers. “Deze ziekte, en al wie erdoor geraakt wordt, verdient de nodige aandacht en steun”, zegt Bieke Verlinden (Vooruit), voorzitter van Zorg Leuven. “Als zorgorganisatie ondersteunen we dit initiatief graag om de kennis over deze ziekte bij het grote publiek te vergroten. Ook het wetenschappelijke onderzoek naar de ziekte verdient de nodige aandacht. Een goede gezondheid is niet voor iedereen een evidentie. Door ons gebouw van kinderdagverblijf DoReMy helemaal rood te kleuren op World Duchenne Awareness Day willen we iedereen die in aanraking komt met deze aandoening een warm hart onder de riem steken.”