Zorg Leuven is begonnen met uitbreiding maaltijden aan huis: “Mensen kunnen nu kiezen uit vier verschillende hoofdschotels, waaronder ook een vegetarisch alternatief”

“Zorg Leuven biedt elke inwoner van Groot-Leuven die door ziekte, ouderdom of een handicap moeilijk zelf kan koken de mogelijkheid om maaltijden aan huis te bestellen. Ook mensen die er om een of andere redenen niet aan toe komen om zelf een lekkere maaltijd te bereiden, kunnen na aanmelding gebruik maken van deze dienstverlening. Sinds kort is onze dienstverlening uitgebreid en zo zetten we nog meer in op een gezond, gevarieerd en evenwichtig voedingspatroon van onze cliënten”, vertelt Bieke Verlinden (Vooruit), voorzitter van Zorg Leuven.

Tot voor kort leverde de thuiszorg van Zorg Leuven een driegangenmenu met soep, hoofdschotel en dessert. Dankzij de uitbreiding van het aanbod is er vanaf nu meer keuze. “Voortaan is het mogelijk om als ontbijt een aantal boterhammen te bestellen met zoet of hartig beleg. Yoghurt met muesli en fruit behoort ook tot de mogelijkheden. Het middagmaal bestaat uit een menu met soep, een hoofdschotel en dessert. Mensen kunnen nu kiezen uit vier verschillende hoofdschotels, waaronder ook een vegetarisch alternatief. En dat allemaal stoomgegaard, net voor het moment van consumptie. In de zomer serveren we ook koude schotels. Voor ’s avonds kan er een lekkere broodmaaltijd met zoet beleg of een gevarieerde kaas- of vleesschotel gekozen worden. Cliënten kunnen ervoor kiezen om het dessert een keer over te slaan, een extra portie soep of zelfs een tweede warme maaltijd te bestellen. Het menu kan volledig aangepast worden aan de wensen van de cliënt. Ook personen met bijzondere behoeften bestellen eenvoudig een aangepaste hoofdmaaltijd. We bieden alternatieven aan voor mensen met diabetes, maken maag-darmsparende gerechten, koken lactose- en glutenvrij of vermalen het eten. Bovendien kunnen ook dialysepatiënten bij Zorg Leuven terecht voor gerechten die voldoen aan hun aangepast dieet”, besluit Bieke Verlinden. Op de website www.zorgleuven.be kan je de weekmenu’s raadplegen. Bestellen kan via zorgzeker@zorgleuven.be of 016/55.55.55.