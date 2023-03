Zonta Leuven schenkt gele roos aan vrouwen van Wit-Gele Kruis

“Zonta Rose Day wordt samen met Internationale Vrouwendag gevierd als een dag om stil te staan bij het wereldwijde vrijwilligerswerk dat Zontians doen om de status van vrouwen te verbeteren”, vertelt Bie Swinnen, voorzitter van Zonta Leuven. “Op Internationale Vrouwendag staan mensen over de hele wereld stil bij meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het zaadje daarvoor werd jaren geleden al geplant, meer bepaald in 1908. Toen marcheerden op 8 maart liefst 15.000 vrouwen door New York om stemrecht , kortere werkuren en een beter loon te eisen. Twee jaar later stelde de Duitse socialiste Clara Zetkin voor om de datum van die grote betoging aan te grijpen als moment om vrouwenrechten op de agenda te blijven zetten en sinds 1911 staat 8 maart bekend als Internationale Vrouwendag. Ondertussen is er inderdaad al erg veel veranderd op vlak van gendergelijkheid maar het is fout om te denken dat er geen uitdagingen meer zijn voor de vrouwenbewegingen, ook in België. Ook in ons welvarend westers land worden vrouwenrechten soms met de voeten getreden. Elke vrouw kan wel een aantal anekdotes uit haar mouw schudden waarbij ze te maken kreeg met alledaags seksisme. De onderwerpen zijn talrijk en doen ons soms duizelen. Internationale Vrouwendag is nog steeds nodig om ons bewust te zijn van het verleden en de nieuwe uitdagingen die aan het licht komen als gevolg van de inspanningen voor gelijkheid voor vrouwen op de werkvloer. We geven uiteraard niet zomaar een gele roos aan de vrouwelijke medewerkers van het Wit-Gele Kruis. De gele roos staat symbool voor loyaliteit, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Ze inspireerde de vooruitgang in de status van de vrouw in onze wereld.”