Zonta Leuven blijft strijden tegen geweld op vrouwen: “Muziek van en door sterke vrouwen”

Op vraag van Zonta Leuven zal Luc Rombouts een concert geven op de beiaard van de universiteitsbibliotheek in Leuven. Op 30 november zal de bekende beiaardier tussen 13 en 13.45 uur muziek spelen van sterke vrouwen om de actie van Zonta kracht bij te zetten. “Geweld tegen vrouwen en meisjes is één van de meest algemene schendingen van de mensenrechten en een wereldwijd probleem. Met dit concert willen we de aandacht van de bewoners van Leuven vestigen op de problematiek” zegt Bie Swinnen, voorzitster van Zonta Leuven. “De actie ‘Zonta Says NO to Violence Against Women’ werd opgezet door Zonta International en Zonta Leuven voegt zich bij de campagne. Beiaardier Luc Rombouts wijdt zijn wekelijks concert op woensdag 30 november aan muziek van en door sterke vrouwen. Het is een geëngageerd nummer van Angèle: ‘Balance ton quoi’. Daarna kan je genieten van songs van Adele, Anouk, Edith Piaf, Lizzo, Lady Gaga, Carole King, Withney Houston en andere sterke vrouwen. Luisteren doen je best met zicht op de beiaardtoren maar in de tuin van het Erasmushuis kan je ook rustig zitten op de ’stille’ luisterplaats. Je kan het concert ook live meemaken in de toren van de universiteitsbibliotheek. Een ticket kost 5 euro en kan je reserveren via de website www.kuleuven.be/beiaard.”