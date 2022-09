Zonovergoten topeditie van Leuvense Jaarmarkt ontsnapt aan onweer: “Je moet me excuseren want ik moet herbruikbare bekers gaan afwassen”

Leuven FOTOREPO en VIDEO Tijdens Jaarmarkt Leuven zien we…allemaal beestjes

Traditie is traditie en bijgevolg kan de Leuvense Jaarmarkt niet doorgaan zonder de veemarkt. De beestjes waren dan ook prominent aanwezig en dat kon veel Leuvense kinderen bekoren. “De veeprijskamp en alles eromheen bracht weer veel mensen al vroeg op de been. Dat de weergoden de Jaarmarkt gunstig gezind zijn dit jaar hielp natuurlijk aan de goede sfeer. Dit is echt genieten nadat we vorige jaar door de coronamaatregelen nog een light-versie van de Jaarmarkt moesten organiseren”, aldus schepen Johan Geleyns die overigens zelf aardappelboer is in Wilsele.

13:52