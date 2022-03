Zonnige jazzdag bekroont Leuven Jazz: “En de eerste naam voor de volgende editie is al bekend”

“We had a blast!”, zo vatte de Amerikaanse pianogrootheid Fred Hersch het openingsweekend van Leuven Jazz treffend samen. Hersch was dit jaar de eregast van het festival en bracht niet enkel de wereldpremière van zijn nieuwste album ‘Breath by Breath’ maar ook twee indrukwekkende duo’s met pianist Bram De Looze en trompettist Avishai Cohen. Ook de andere toppers bleken op de afspraak. Saxofonist Immanuel Wilkins demonstreerde in een strakke set waarom hij als de saxofoonsensatie bij uitstek wordt gezien. Ook vele anderen waaronder tromboniste Nabou Claerhout en haar kwartet NΔBOU bliezen zowat iedereen omver tijdens Leuven Jazz, om de mooie optredens van jong en aanstormend talent zeker niet te vergeten. Met Zondag Jazzdag kwam er gisteren een einde aan Leuven Jazz dat dit jaar goed was voor 5.000 bezoekers.